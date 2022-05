Bonus tende da sole - Cos'è e come richiederlo

Tra i diversi bonus previsti dal 'decreto interministeriale' dello scorso 6 agosto 2020 prorogato con la Legge di Bilancio 2022 c'è anche il cosidetto 'bonus tende'.

Possono usufrurire delle agevolazioni fiscali coloro che vogliono installare schermature solari o chiusure oscuranti.

Le schermature solari devono essere tecniche e mobili e poste a protezione di una superficie vetrata come potrebbero essere una finestra o una porta-finestra. Devono avere orientamento a est, sud, ovest (escluse quelle installate a nord, nord-est, nord-ovest).

Tra le schermature rientrano tende da sole, tende a bracci, tende a rullo e veneziane. Possono essere installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata purchè siano fissate all'involucro edilizio o ad una sua componente (ossia non devono essere montate e smontate facilmente).

Le chiusure oscuranti possono essere installate in qualunque direzione ed in modo indipendente o in combinazione con le vetrate. Per chiusure oscuranti si intendono tapparelle e persiane.

L'ENEA (Agenzia Nazionale per l'efficienza energetica) ha stabilito quali sono i criteri e le condizioni per ottenere il 'bonus tende da sole'. La normativa di riferimento è l'art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Se l'installazione di schermature solari e chiusure oscuranti è inserito nell'ambito di un intervento di ristrutturazione più ampio che include anche interventi di efficienza e riqualificazione energetica si avrà una detrazione fino al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 60.000,00 per ogni unità immobiliare.

Se invece la ristrutturazione rientra tra quelle agevolabili con il 'Superbonus 110%' anche per l'installazione di schermature solari o chiusure oscuranti si avrà la detrazione percentuale del 110%.

Le spese incluse sono le seguenti: acquisto e posa in opera, rimozione e smaltimento di installazioni precedenti, installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo, prestazioni professionali, opere accessorie.

Il bonus tende da sole può essere richiesto da tutti i cittadini che hanno avviato un intervento di riqualificazione energetica (ecobonus o superecobonus 110%) di una unità familiare oppure di parti comuni di condomini sui quali posseggono un diritto reale. Ovviamente è necessario che il pagamento dei tributi sia in regola e che in precedenza sia stata fatta richiesta di accatastamento prima dell'inizio dei lavori.