Design ecosostenibile - Le linee guida per il 2022

Tra le tendenze per la casa per il 2022 c'è sicuramente quella che riguarda il 'design sostenibile', che appare destinata a durare nel tempo perchè un arredamento 'ecofriendly' consente di avere una casa in armonia con ambiente e natura.

Ecco quali sono le 'linee guida' per arredare la casa secondo il 'design sostenibile'.

Prodotti di ecodesign - Occorre utilizzare materiali e prodotti per l'arredamento a basso impatto ambientale o acquistare materiali prodotti attraverso la produzione industriale zero-waste design.

Efficientamento e riqualificazione energetica - In casa bisogna adottare soluzione che riducano i consumi energetici. Si parte dall'isolamento termico (serramenti di ultima generazione) e dalla coibentazione delle superfici opache.

Recupero e riciclo - Design sostenibile significa anche arredare utilizzando elementi di recupero o impiegando prodotti che provengono dal riciclo di oggetti e materiali dismessi. Arredi realizzati a partire da oggetti destinati alla spazzatura come cassette delle frutta, bottiglie, cartone o scarti di legname. Un vecchio mobile riadattato ad un nuovo utilizzo. Va bene anche l'utilizzo di materiali organici che normalmente si usano per l'esterno: vanno per la maggiore il rattan, il legno ed il bamboo.

Tessuti selezionati - Bisogna puntare su tessuti organici per decorare la casa. Cotone, lino, canapa, lana o juta affiancati a tessuti ottenuti da fibre riciclate.