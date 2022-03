Casa da ampliare? Ecco cosa bisogna fare

A tutti piacerebbe avere una casa più grande per avere maggiore spazio a disposizione e per aumentare il valore del proprio appartamento.

Nel caso in cui si opti per questa scelta è necessario conoscere le regole e le procedure da seguire (quando si parla di ampliamento della casa si intende un aumento della cubatura in larghezza ed altezza reso possibile da uno spazio da sfruttare).

Attualmente grazie al DLGS 112/2008 meglio noto come 'Piano Casa' è possibile effettuare tre diversi tipi di interventi: ampliamento e sopraelevatura dei fabbricati con annessa riqualificazione, recupero ad uso residenziale di altre volumetrie, demolizione e ricostruzione con bonus ad hoc.

Ampliamento del volume - E' necessaria una planimetria dell'immobile e partendo dal volume lordo esistente, sommando le superfici sottosuolo e quelle esterne delimitate dal perimetro, sarà possibile intervenire. Effettuati questi calcoli, potrà essere redatto il progetto da presentare agli uffici competenti.

Per partire coi lavori è necessario preventivamente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o un permesso di costruzione. Il fascicolo da depositare deve necessariamente contenere la valutazione di sicurezza dell'immobile, il certificato di collaudo e le informazioni progettuali aggiornate sulla struttura e sugli impianti.

Ampliamenti - Quali è possibile realizzare

Estensione - E' tra gli interventi più diffusi e consiste nell'aumentare la cubatura dell'appartamento senza interventi invadenti e/o importanti

Recupero del sottotetto - Ampliamento di tipo verticale, a patto che il sottotetto rispetti le altezze minime richieste dal Comune di residenza

Terrazzo da 'chiudere' - Il terrazzo può essere chiuso aggiungendo delle vetrate con finestre scorrevoli o delle pareti fisse per ricavare una stanza in più

Veranda - Nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una casa con giardino esposto al sole la veranda è l'aggiunta utile per una zona relax nuova e ben illuminata