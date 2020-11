Pannelli radianti: perchè conviene e perchè no

Tra le soluzioni ideali per avere in casa, sia in estate che in inverno, la giusta temperatura, ci sono sicuramente i pannelli radianti.

Ecco quello che c'è da sapere su questi sistemi (l'impianto occupa circa 4 cm), che assicurano un ottimo risparmio energetico.

Si basano su una serie di tubi a serpentina al cui interno passa l'acqua; l'acqua che scorre nelle serpentine è a bassa temperatura, mentre in inverno arriva a 40 gradi (in estate arriva anche a 10 gradi).

Pannelli radianti - Vantaggi e svantaggi

- nelle case di nuova generazione sono nascosti

- non ingombrano, sono quindi ideali nelle case di piccole dimensioni

- non si disperde calore e si ha un risparmio energetico del 30% circa

- per riscaldare i pannelli devono raggiungere determinate temperature, ma di solito nelle stanze che si frequentano più spesso non riescono ad andre oltre i 29 gradi di riscaldamento

- per installarli in modo efficiente bisogna valutare bene la superficie della casa, il volume dell'ambiente e l'isolamento termico

- chi ha una casa con stanze che vengono poco usate rischia, usando questo sistema, di avere ambienti caldi che non verranno utilizzati e quindi sprecare energia

- una volta installati non possono essere modificati

- la loro installazione ha costi abbastanza elevati

Pannelli radianti - Tipologie

Pannelli a pavimento - Sono i più costosi perchè comportano un rifacimento della pavimentazione. L'impianto viene montato sopra il massetto su una soletta isolante. Negli ultimi anni sono stati creati pannelli che possono essere poggiati direttamente sul pavimento già esistente grazie a tubi sottili.

Pannelli a soffitto - Sono realizzati con moduli preassemblati che si possono installare sul controsoffitto.

Pannelli a parete - Per installarli bisogna creare una controparete. L'impianto può essere costruito ex novo o con elementi prefabbricati che vanno posati su una soletta isolante o sul cartongesso.

Pannelli a battiscopa - Le serpentine vengono inserite all'interno del battiscopa.

Prodotti oline

Pannello radiante termoisolante

Pellicola riscaldante a infrarossi

Film riscaldante per riscaldamento a pavimento