Cromoterapia - Ecco qual è il colore giusto per ogni stanza

Come noto i colori possono suscitare diverse emozioni all'interno del cervello. Ed è per questo motivo che anche nell'interior design si dovrebbe avere un approccio basato sulla cromoterapia.

Il colore che si sceglie per una determinata stanza può infatti influenzare lo stato d'animo di ogni singola persona. Ecco quindi qualche consiglio riguardo la nuance da scegliere per ogni zona del nostro appartamento.

Cucina - L'arancione è ideale per gli open space moderni perchè è associato ad 'energia, attività, socializzazione'. Va bene anche il giallo perchè è il colore della 'felicità, vitalità, ottimismo'. Il giallo però crea l'effetto desiderato solo se utilizzato a piccole dosi.

Bagno - Il blu è l'ideale perchè richiama l'acqua e dà un senso di calma. Una scelta raffinata è quella del grigio che rappresenta la purezza ed alleggerisce tutto l'ambiente.

Camera da letto - Le tonalità devono essere quelle del relax. Si fanno quindi preferire una tonalità di azzurro che tende al grigio o un blu ma fresco e profondo, non classico. Se invece si vuole sempre dare idea di romanticismo e dolcezza e calma interiore la scelta non può che cadere sul rosa.

Salotto - Il bianco è l'ideale perchè rappresenta il colore della pulizia, purezza e della luce. Ma non è da sottovalutare anche il verde che richiama la leggerezza degli elementi naturali. Il verde viene considerato il colore che si adatta meglio non solo al salotto ma in generale ad ogni stanza per il suo effetto rilassante e rinvigorente.

Ingresso - Nell'ingresso o nel corridoio il grigio delicato è la soluzione migliore perchè conferisce spazio ed armonia. A metà strada possiamo trovare anche il verde petrolio che è una tinta originale e moderna e che dà soprattutto all'ingresso uno stile contemporaneo e caratterizzante.