Pareti di casa: quali colori scegliere

Tra le scelte più complicate quando si ristruttura casa c'è sicuramente quella di scegliere il colore delle pareti.

Tra tutte le diverse possibilità ne esistono alcune in grado di poter far sembrare in ogni caso l'ambiente moderno ed elegante.

Bianco - E' il colore ideale per gli appartamenti piccoli o poco luminosi e si abbina a tutti i materiali. E' sintomo di semplicità ed eleganza (ed è per esempio un must della decorazione scandinava). Per rendere l'ambiente più vivo basterà aggiungere cuscini, tende o tappeti di altro colore.

Crema - E' un colore che riflette la luce e dà l'idea di una maggiore ampiezzza. E' più difficile da abbinare rispetto al bianco, ma si possono comunque usare per completare l'ambiente tessili gialli, mostarda, rosa.

Grigio - Il grigio è un colore che secondo gli esperti conferisce eleganza a qualunque tipo di colore. Se si utilizza la derivazione chiara è in grado di riflettere la luce ed abbinarsi a qualunque altro colore. Esistono grigio perla, tortora, antracite, grigio lavagna, grigio topo.

Nero - E' un colore che sottrae luce all'ambiente nonostante trasmetta anche eleganza. Se si hanno cucina e sala da pranzo molto piccole, è preferibile abbinarlo con alcune pareti bianche. Se invece si tratta di stanze molto grandi il nero non farà altro che aggiungere un tocco di stile. Si abbina con tutto, anche col rosso o col giallo.

Pastello - Sono colori alla moda capaci di adattarsi a qualunque tipo di interno. Parliamo di rosa, azzurro, verde: colori che creano un'atmosfera serena e rilassante. Al momento il colore che viene maggiormente richiesto è il 'mint', ossia il verde intenso.