Rinnovare casa senza ristrutturare: alcune idee

In casa, come nella vita, c'è sempre bisogno di qualche novità e di qualche stimolo nuovo.

Nel momento però in cui vogliamo 'rinfrescare' la nostra casa ma il budget a disposizione non è tantissimo, ecco che si possono mettere in atto alcune idee attraverso le quali è possibile cambiare il look del nostro appartamento ma senza ristrutturazioni edili.

Cucina - Per darle nuova linfa è possibile spostare gli elettrodomestici o ingrandire e/o sostituire la superficie di lavoro sostituendo il top presente con un modello a L. In questo modo si prolunga lo spazio che c'è e non è necessario cambiare scarichi o punti luce. In caso di ante rovinate possono essere sostituite o tolte e si può lasciare tutto a vista.

Bagno - Sono diverse le soluzioni attraverso le quali può essere attuato un restyling senza demolire alcunchè. In primis le piastrelle, se troppo vecchie, possono essere ricoperte con del cemento resina; possono essere cambiati i rubinetti, il box doccia ed i sanitari con modelli più moderni. Può anche essere posata, per il relax della famiglia, una colonna doccia con vari getti per avere anche solo l'impressione di essere in una SPA. Le vecchie lampadine possono essere sostituite con Led, che assicurano anche un risparmio energetico.

Pavimento - Sono tanti i materiali (gres effetto legno, effetto marmo, coperture in cemento o in resina) che possono essere posati sopra il pavimento esistente. Esistono pavimenti vinilici in diversi colori, effetti e finiture che possono essere posati su ceramica, marmo, cemento e tanto altro. Un'ottima soluzione senza fare alcun lavoro edile è quella di scegliere il pavimento in laminato (prezzo non tanto alto, facilità di posa e facilità di manutenzione).

Porte - Possono essere cambiate con porte più nuove o ancora meglio possono essere rinnovate con una vernice adatta al legno.