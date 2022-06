Bonus mobili - Perchè sfruttarlo il prima possibile

Chi ha effettuato o ha in programma di effettuare una ristrutturazione in casa potrà usufruire anche del 'bonus mobili'. In questo modo si potrà arredare la casa recuperando metà delle spese che verranno sostenute.

Il bonus mobili è una detrazione IRPEF del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (incluse spese di trasporto e montaggio). Per poter accedere a questo bonus è necessario aver effettuato lavori di ristrutturazione edilizia entro il 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni. L'acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere effettuato entro il 31/12/2024.

Per poterlo richiedere i pagamenti devono essere effettuati necessariamente tramite bonifico, carte di credito o debito e la detrazione viene suddivisa in 10 quote di pari importo.

E' preferibile approfittarne subito perchè negli anni successivi l'ammontare complessivo delle spese agevolabili scenderà: € 16.000,00 per il 2021, € 10.000,00 per il 2022, € 5.000,00 per il 2023-2024.

Grazie al bonus mobili si potrà per esempio avere la possibilità di rinnovare gli elettrodomestici della cucina passando a modelli di ultima generazione che garantiscono consumi più bassi. Rientrano infatti tra gli acquisti agevolati gli elettrodomestici a risparmio energetico (per esempio lavatrici, asciugatrici e lavasciuga dovranno essere almeno di classe E).

Rientrano nel bonus mobili anche tavoli, sedie, panche, credenze. Il bonus potrà essere sfruttato anche da chi lavora da remoto. Sarà possibile per esempio acquistare una scrivania più spaziosa, una comoda sedia da ufficio ed un mobile contenitore come una libreria.

Il bonus mobili può anche riguardare le parti comuni condominiali: sarà quindi possibile detrarre le spese per la portineria, per il terrazzo condominiale, per l'appartamento del portiere.