Pavimento di casa: quale materiale scegliere

Quando si effettua la ristrutturazione di un appartamento tra le cose da non sbagliare (perchè non può essere cambiato facilmente) c'è la scelta del pavimento. Prima di scegliere il materiale bisogna pensare se vogliamo qualcosa di resistente, pratico, elegante e pensare anche alla presenza di bambini.

Marmo - E' il materiale elegante per eccellenza, quindi quello più costoso sia a livello di trasporto che di posa. Ci sono disponibili diverse colorazioni. bianco, rosa, verde brillante ed anche blu.

Resina - Materiale ideale per chi non vuole perdere tempo ed ha un budget limitato. Viene di solito utilizzato nelle case di mare o di montagna dove non si trascorre tutta la stagione. Ultimamente però ha preso piede anche negli appartamenti 'normali' e si usa sia la resina epossidica (impermeabile e che non si usura) sia il cemento resina, anch'esso impermeabile e molto igienico perchè resistente all'umidità.

Cotto - Viene realizzato con argilla impastata con acqua ed il suo colore dipende quindi dalla quantità di acqua impiegata e dalla raffinatezza della macinazione. I colori disponibili sono giallo, rosato o anche rosso. Prima le mattonelle erano solo quadrate, adesso è possibile avere anche differenti dimensioni.

Gres - E' adatto ad ogni ambiente ed è disponibile in piastrelle di diverse dimensioni. E' molto resistente, quasi come la pietra o il legno.

Parquet - Si adatta sia all'arredamento moderno che a quello più classico e viene soprattutto utilizzato negli ambienti di grandi dimensioni. Lo si può acquistare in tonalità differenti e garantisce caldo in inverno, fresco in estate e soprattutto isolamento acustico. Il suo costo è ovviamente superiore rispetto agli altri materiali ma è molto facile da posare.

Bambù - E' la scelta ideale per coloro che vogliono costruire una casa 'green'. E' un prodotto naturale e molto resistente al tempo. Lo si può posare e successivamente verniciare a proprio piacimento.