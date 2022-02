Materiali low-cost per ristrutturare casa

Per chi vuole ristrutturare casa senza però spendere troppo è possibile scegliere materiali low-cost che però hanno ottime caratteristiche sia dal punto di vista tecnico che estetico.

Ecco quali sono i consigli degli esperti di habitissimo.it.

Policarbonato - E' un materiale resistente, flessibile e leggero che spesso viene utilizzato al posto del vetro. Per coloro che vivono in una casa piccola è una soluzione per far sembrare la casa più grande. Classico esempio sono le porte in policarbonato, che alleggeriscono l'ambiente.

Laminato - Il prezzo dei pavimenti in laminato è variegato. E' possibile trovare prodotti di buona qualità a basso costo. Tutto dipende dallo spessore, dal tipo di legno scelto, dalla durezza e dalle lastre. E' una ottima alternativa al pavimento in legno naturale.

Piastrelle - Continuano ad essere la soluzione maggiormente scelta per la cucina ed il bagno. Sono resistenti, igienici e di diversi modelli. Il prezzo dipende dalla qualità del materiale, ma è possibile trovare prodotti low-cost che soddisfino qualunque tipo di esigenza.

Pannelli OSB - Possono essere utilizzati per separare ambienti, rivestire soffiti e pareti. Sono facili da posare e costano veramente poco. Vengono spesso utilizzati per creare librerie, pareti divisorie o pavimenti.

Pavimento vinilico - E' spesso utilizzato nelle ristrutturazioni low-cost perchè è economico, facile da mantenere e rapido da posare. Per posarlo non si deve rimuovere il pavimento esistente ed in commercio sono presenti tante soluzioni decorative.

Carta da parati - E' possibile con questo elemento modificare per esempio l'aspetto della camera da letto ed avere una stanza nuova ogni volta che lo si vorrà. E se c'è qualche difetto sulla parete con la carta da parati si potrà coprire facilmente.

Pittura - Consente sempre di modificare il look di qualunque ambiente in poco tempo e con poca spesa. Il costo ovviamente dipende dalla tipologia di vernice scelta.