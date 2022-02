Rivestimenti - Vantaggi della ceramica 'effetto legno'

A tutti piacerebbe avere in casa il parquet come rivestimento per pavimenti essendo un materiale elegante, resistente e versatile.

Spesso però il suo costo è eccessivo e non tutti se lo possono permettere. Per coloro che hanno un budget ridotto e vogliono cercare lo stesso effetto l'alternativa è la 'ceramica effetto legno', realizzata in gres porcellanato (materiale resistente, durevole ed impermeabile adatto ad ambienti esterni ed interni).

Dal punto di vista estetico crea un effetto simile al parquet grazie alla presenza delle venature in legno e dei nodi. Non subisce però alcuna variazione di dimensione per effetto dell'umidità o della temperatura.

Il limite di questa scelta consiste nel fatto che non si potrà avere un pavimento unico e che le piastrelle avranno tutte lo stesso disegno. Inoltre le piastrelle non saranno calde come il parquet ma fredde al tatto.

Normalmente è considerato un rivestimento perfetto per la cucina perchè pratico e facile da pulire (può essere applicato anche alla parete come paraschizzi). Va bene anche in bagno (anche per il box doccia) perchè non teme l'umidità.

Come posarlo in casa

Spina di pesce - Posa classica con le mattonelle che vengono disposte a 90° gradi tra di loro ed in modo parallelo

Spina di pesce francese - Disposizione come la spina di pesce tradizionale ma con la testa delle mattonelle che è tagliata a 45° gradi

Posa a correre - Ideale per gli ambienti moderni ma rustici perchè i listoni vengono accostati in modo sfalsato tra di loro e si possono usare anche formati differenti

Posa a quadri - Le piastrelle vengono assemblate in modo tale da formare un quadrato che si ripete ruotato a 90° gradi. E' un tipo di posa adatta agli spazi molto grandi