Cappotto termico esterno: installazione e benefici

Una casa con il giusto isolamento termico permette di avere un notevole risparmio sulla bolletta oltre ad essere vantaggioso dal punto di vista del benessere e della vivibilità della casa.

Tra i più pratici sistemi isolanti c'è sicuramente il cappotto esterno che isola in modo sicuro e continuo le pareti evitando la dispersione del calore in inverno e mantiene una fresca temperatura in estate.

Il cappotto esterno viene realizzato attraverso pannelli isolanti fissati con colla o con dei tasselli. In questo modo, come detto, non solo si avrà una riduzione dei costi per il riscaldamento ma si avranno meno immissioni inquinanti.

C'è da dire che rispetto al cappotto interno (dove la copertura si applica sul lato interno del muro) quello esterno non comporta perdita di superficie dell'appartamento ma ha sicuramente costi maggiori per la necessità di mettere dei ponteggi esterini. Il cappotto interno è conveniente quando sono presenti vincoli edilizi o condominiali (non può essere effettuata la modifica della facciata).

I materiali coi quali può essere realizzato un cappotto termico sono diversi. Sughero, silicato di calcio, fibra di legno (materiali naturali) o polistirolo, polistirene, poliuretano (materiali artificiali). C'è da specificare che i materiali artificiali servono soprattutto per riparare dal freddo dell'inverno. Se invece si vuole maggiore comfort in estate meglio scegliere i materiali naturali che hanno una densità maggiore.

Nell'individuare quale sia la soluzione giusta per la vostra casa, oltre che i materiali, sono da considerare la necessità di effettuare una rasatura dei muri ed altri accessori che possono garantire una maggiore durata del cappotto terminco esterno. Per esempio per poter evitare la formazione di muffe e condense è necessario che il cappotto termico sia traspirante e che quindi abbia caratteristiche per renderlo tale.