Servizio Civile Universale, domande di partecipazione aperte fino al 10 febbraio

Bando ancora aperto per la selezione di 71.550 operatori da impiegare in progetti di Servizio civile universale in tutta Italia. Tante sono le opportunità anche per i giovani che vivono nel Catanese. Fino alle 14:00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024. Molte le iniziative a cui è possibile aderire. Tra i programmi di intervento finanziati rientra “Risorse comuni”, programma articolato su 2 progetti denominati “Ricreiamo spazi e luoghi” e “Consapevolmente informati” presentato dal Comune di Motta Sant’Anastasia con i propri enti di accoglienza Comune di Gravina di Catania e Comune di Sant’Agata Li Battiati, per l’impiego di 79 volontari.

Previste misure aggiuntive, ovvero la riserva di posti per giovani con minori opportunità. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione tramite la piattaforma Domanda online raggiungibile attraverso pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda serve che il candidato sia riconosciuto dal sistema.