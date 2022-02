Forno a microonde - Quale scegliere e come usarlo al meglio

Tra gli elettrodomestici dei quali oggi non si può fare a meno c'è sicuramente il forno a microonde. Prima di acquistarne uno è però preferibile capire quale si adatta meglio alle nostre esigenze e come utilizzarlo in modo efficiente.

E' dotato di programmi che permetono la preparazione di piatti differenti e di ricette sempre nuove. I programmi più diffusi sono lo scongelamento, il riscaldamento, il crisp (con l'aiuto di una particolar distribuzione del calore si avranno pietanze croccanti) ed altri programmi preimpostati che aiutano soprattutto coloro che non sono esperti di cucina.

Forno a microonde - Le funzioni che non devono mancare

Segnale acustico - Segnale di avvertimento al termine della cottura

Blocco di sicurezza - Impedisce ai bambini piccoli di poterlo azionare in modo involontario

Blocco piatto rotante - La rotazione del piatto aiuta a farlo cuocere in modo uniforme, ma quando ci sono teglie che occupano tutto lo spazio è preferibile che il piatto sia fermo

Pulizia automatica - Si sfrutta il calore del vapore per pulire il forno in modo veloce

Microonde - Quali cibi non cuocere

Uova - Le uova cotte in questo modo potrebbero diventare tossiche e il vapore all'interno dell'uovo potrebbe anche farlo esplodere

Patate - Devono essere cotte senza buccia ed all'interno di un recipiente ad hoc. Non riscalare quelle già cotte perchè potrebbe esserci il botulismo e la cottura potrebbe non eliminare questo batterio

Pollo - La carne di pollo deve essere molto cotta per eliminare ogni tipo di batterio. Per questo motivo non può essere utilizzato il forno a microonde che arriva solamente fino a 2 cm di profondità.

Funghi - Se cotti al forno vedono modificarsi le loro proprietà nutrizionali. Le alte temperature modificano la loro composizione proteica e possono causare dolori di stomaco se ingeriti.

Spinaci - In generale tutti gli alimenti a foglia verde che contengono nitrati con le alte temperature si trasformano in nitrosamine, potenzialmente cancerogene.