Pulizie di casa - Proprietà e benefici dell'aceto

L'aceto è sicuramente un prodotto che non manca in nessuna casa non solo perchè riesce a dare alle pietanze un sapore diverso ma anche perchè risulta ultile per molti altri utilizzi.

In particolar modo l'aceto bianco è uno strumento essenziale per le pulizie domestiche. Vediamo come.

Grazie all'acido acetico contenuto al suo interno ha proprietà anticalcare, smacchiatrici, detergenti che permettono di igienizzare qualunque tipo di superficie.

Basta semplicemente diluirlo con un po' di acqua e successivamente risciacquare. Per coloro che non amano particolarmente l'odore basta aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Bucato - Aggiungendo un po' di aceto al normale detersivo si avranno vestiti e lenzuola più pulite ed anche più morbide oltre a riuscire ad eliminare anche le macchie resistenti.

Pavimento - Aggiungendo all'interno del secchio dove c'è il detergente un bicchiere di aceto si avranno dei pavimenti nei quali sarà possibile specchiarsi. Non utilizzarlo mai però su parquet o su marmo.

Specchio - Mescolando aceto ed acqua distillata e passando questo composto sullo specchio non avremo più alcun alone. Si tratta di un mix che crea un detergente ecologico al 100%.

Forno e frigo - 250 ml di aceto bianco e 250 ml di acqua distillata sono il mix perfetto per spruzzare questo composto sul forno e sul frigo ed ottenere un risultato soddisfacente al massimo. Bisogna lasciarlo agire per qualche minuto e successivamente sciacquare con acqua ed asciugare con un panno di cotone.

Calcare - Mettendo la pentola piena di incrostazioni a bollire ed aggiungendo un po' di aceto bianco in men che non si dica andranno via tutte le impurità. Bisognerà però ovviamente una spazzola per rimuoverle.

Bagno e rubinetti - Per pulire il water è sufficiente versare un po' di aceto puro e lasciarlo agire per circa 15 minuti, strofinando con lo scopino per eliminare le incrostazioni. L'aceto è perfetto anche per il calcare che si forma su rubinetti, piastrelle e box doccia. Utilizzare uno spruzzino contenente mix di detergente, 200 ml di aceto e 200 ml di acqua distillata.

Scarichi - Per poter eliminare l'intasamento dallo scarico basta utilizzare un mix composto da bicarbonato di sodio, sale ed aceto bianco (due bicchieri) insieme a dell'acqua bollente.