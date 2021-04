Stanza dei bambini - Come arredarla in sicurezza

Quando bisogna allestire la stanza dei propri figli sono molte le cose alle quali bisogna pensare per poter mettere a loro disposizione un ambiente che deve essere sicuro ma allo stesso tempo confortevole e divertente.

Di seguito ecco alcuni consigli che possono tornare utili e che sono state fornite dagli esperti di habitissimo.it.

Spazio - Il colore è fondamentale perchè consente alla stanza di essere 'allegra' ed ai bambini di avere un ambiente calmante e sicuro. Quando si sceglie la tinta bisogna fare attenzione ad evitare quelle vernici che contengono composti organici volatili che inquinano l'aria domestica anche quando la vernice è asciutta. Per questo motivo è preferibile scegliere tinte a base d'acqua o tinte atossiche certificate.

Sonno - Meglio scegliere letto in legno massello o in legno naturale. Quindi occhio agli arredi in truciolato o in altre lacche che contengono formaldeide. L'ideale sarebbe la costruzione di un mobile ad hoc da parte di un falegname. Per poter comunque liberare l'ambiente da sostanze tossiche ed inquinanti è possibile ricorrere alle piante.

Pavimento - Il pavimento della stanza deve essere di un composto atossico. L'ideale sarebbe installare il parquet perchè il legno, oltre ad essere atossico, è un ottimo isolante che consente di mantenere la temperatura dell'ambiente interno. Le piastrelle in inverno invece raffreddano l'ambiente durante il periodo invernale. Se la stanza è esposta a fonti rumorose è una buona soluzione installare pannelli di legno naturale lungo le pareti.

Il pavimento può però essere riscaldato anche grazie all'utilizzo di tappeti, che dovranno essere in tessuto naturale e con tinte atossiche. La stessa attenzione bisogna avere quando si scelgono le tende o altri tessuti da inserire nell'arredo.

Illuminazione - Bisogna fare attenzione all'orientamento della camera per posizionare gli arredi in modo corretto in relazione alla luce naturale ed all'umidità della stanza (per esempio un bambino piccolo vede il mondo dal basso verso l'alto e per questo motivo la scelta dei punti luce deve essere effettuata seguendo questa prospettiva).

Fondamentale effettuare la sostituzione degli infissi o mettere in sicurezza le finestre ai piani alti. Non guasta nemmeno l'aiuto di un esperto per ottimizzare gli spazi ed anche per progettarli in funzione di quelle che saranno le necessità del futuro.