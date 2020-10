Cimici: come eliminarle dalla propria casa

L'arrivo delle basse temperature, comporta, purtroppo la migrazione delle cimici sia in casa che in giardino. Si tratta di insetti innocui e meno invasivi rispetto a zanzare e moscerini, ma allo stesso modo fastidiosi per il cattivo odore che emettono quando si sentono minacciate.

Le cimice verde è un insetto fitofago, ossia che si nutre di piante e specie vegetali. Se entra in contatto con una pianta la porta ad una lenta necrosi. Per questo motivo rappresentano le nemiche principali degli agricoltori che usano antiparassitari aggressivi per allontanarle dai raccolti.

Esistono alcuni accorgimenti attraverso i quali sarà possibile riuscire a mantenere lontane le cimici dalla nostra casa.

Pulizia - Le cimici odiano sia l'acqua che il sapone, per questo motivo è preferibile tenere costantemente la casa pulita ed in ordine

Acqua e tabacco - Il mix di queste due sostanze, o l'utilizzo l'olio di neem o di altri rimedi naturali, ha un effetto repellente ed è una valida alternativa ai pesticidi

Zanzariere - Rappresentano una barriera architettonica che noon permette alle cimici di attraversare porte e finestre

Giardino - Se proviamo a piantare piante carnivore in giardino questo fattore comporterà la presenza di insetti predatori che si cibano delle cimici.

Disinfestazione - Effettuata da professionisti rappresenta ovviamente il miglior modo per scacciare le cimici in modo definitivo: la disinfestazione di un appartamento sarà ovviamente più facile rispetto a quella di una villetta con giardino