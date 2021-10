Rimedi naturali per eliminare le macchie di sudore

Molto spesso capita di trovare grosse difficoltà ad eliminare le macchie di sudore dai vestiti, non essendo affatto sufficiente il lavaggio in lavatrice.

Commette un grosso errore chi pensa che la soluzione migliore sia sempre la candeggina: non deve essere quasi mai utilizzata perchè non elimina le macchie e rovina spesso i capi.

I rimedi naturali continuano ad essere i migliori perchè rispettano le caratteristiche di ogni tessuto. Ecco alcune soluzioni fai-da-te.

Macchie di sudore - Cosa fare e cosa non fare

- non utilizzare mai acqua calda che fissa le maccchie, meglio acqua fredda ed asciugatura con stendino e non con asciugatrice

- Aceto: è uno dei rimedi più efficaci per togliere macchie di sudore e per eliminare cattivi odori. Aggiungere un bicchiere di aceto bianco in una bacinella di acqua fredda e lasciare il capo ammollo per 1 ora. Trascorso questo lasso di tempo sfreghiamo la parte interessata e successivamente mettiamolo in lavatrice

- Bicarbonato: ha il vantaggio di poter essere utilizzato su capi di tutti i colori e non rovinarli affatto. Aggiungere due cucchiai di bicarbonato in un litro di acqua fredda e lasciare il vestito ammollo per 30 minuti e successivamente procedere con il lavaggio in lavatrice.

Se la macchia è particolarmente resistente va preparata una pasta di bicarbonato ed acqua (due cucchiai di bicarbonato ed uno di acqua) che deve essere applicata sulla zona interessata e strofinata con una spazzola dalle setole morbide per circa 10 minuti; anche in questo caso al termine del processo occorre procedere con il lavaggio in lavatrice

- Vodka: diluire all'interno di uno spruzzino di acqua un po' di vodka e spruzzarla sulla macchia lasciandola agire per 5 minuti (dopo consueto lavaggio in lavatrice)

- Limone: è un disinfettante naturale perfetto contro le macchie e può essere utilizzato da solo o combinato con il bicarbonato (sempre inserito all'interno di una bacinella con acqua fredda); per le macchie più resistenti è necessario creare una crema di limone formata da mezzo limone ed un cucchiaio di bicarbonato

- Detersivo per piatti ed acqua ossigenata: è una combinazione molto efficace per eliminare le macchie di sudore (2 cucchiai di bicarbonato, 2 gocce di detersivo per piatti e 1 cucchiaio di acqua ossigenata). Applicare la pasta sulla macchia con una spazzola a setole morbide e lasciare agire per 1 ora e dopo procedere con il lavaggio

- indossare sempre magliette di cotone, utilizzare proteggi ascelle usa e getta ed applicare sempre deodoranti traspiranti