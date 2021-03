Come lavare le sneakers in lavatrice

Tutte le mamme vivranno sicuramente attimi di paura nel momento in cui devono procedere al lavaggio delle sneakers preferite del proprio marito o dei propri figli.

Per questo motivo ecco di seguito un piccolo vademecum da seguire che permetterà di avere un risultato sempre soddisfacente.

Sneakers in lavatrice - Cosa fare

- Ci sono alcuni tipi di sneakers (quelle in pelle) che non possono essere messe in lavatrice perchè possono deformarsi; allo stesso modo possono deteriorarsi quelle scamosciate; se vi sono elementi decorativi, questi ultimi possono staccarsi

- Consultare sempre l'etichetta per conoscere quale sia il miglior lavaggio

- Prima di mettere le scarpe in lavatrice rimuovere i lacci e metterli nelle apposite retine

- Vanno rimosse anche le solette, meglio lavarle a mano

- Lavare al massimo due paia di scarpe insieme in lavatrice

- Eliminare dalle suole i sassolini ed altre impurità che si sono incrostate

- Scegliere un programma delicato, con bassa centrifuga e temperatura al massimo di 40°

- Non utilizzare il detersivo in polvere

- Se le scarpe sono bianche aggiungere un bicchiere di bicarbonato di sodio