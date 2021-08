Cappa della cucina - Quale scegliere e come mantenerla al meglio

La cappa della cucina è sicuramente un elettrodomestico fondamentale perchè permette di aspirare odori, vapore e fumi che si formano quando cuociamo il cibo e consentono di avere un'aria pulita in casa.

Ecco di seguito alcuni consigli che è bene seguire prima e dopo l'acquisto di una cappa da cucina secondo gli esperti di habitissimo.it.

1 - Prima di scegliere la cappa bisogna fare attenzione alle dimensioni della cucina per proporzionare ad esse quella che sarà la capacità di aspirazione della cappa. Un metodo che non fallisce è quello di moltiplicare per 10 il volume della stanza (se le sue dimensioni sono esatte nel giro di 60 minuti è in grado di aspirare per circa 10 volte l'aria del locale nel quale si trova). La cappa inoltre non deve mai essere più piccola del piano cottura per evitare la dispersione dei fumi. Nella scelta bisogna anche prestare attenzione al livello di rumorosità dell'apparecchio.

2 - Le cappe si distinguno in aspiranti e filtranti e la scelta dipende dalla presenza o meno di una canna fumaria. La cappa aspirante aspira e porta all'esterno i vapori, odori prodotti durante la cottura dei cibi e cattura anche le particelle di grasso. La cappa filtrante ricicla l'aria ma non elimina il vapore.

3 - La maggior parte delle cappe in commercio hanno dei filtri metallici che sono facilmente lavabili anche in lavastoviglie. Il filtro per i grassi è invece realizzato in materiale sintetico o metallo e va necessariamente pulito ogni mese. Il filtro degli odori deve essere sostituito ogni 2-3 mesi.

4 - Ad oggi la cappa più utilizzata è sicuramente quella ad incasso che assicura una continuità visiva tra gli spzi della cucina. Esistono anche quelle estraibili, ossia quelle che fuoriescono dal piano di lavoro solamente quando devono essere utilizzate.

5 - Chi non vuole rinunciare al design potrà sicuramente acquistare una cappa a vista di design, ossia un modello dalle forme estremamente moderne.