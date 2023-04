Come liberarsi dalle cimici con rimedi naturali

Di anno in anno le cimici stanno diventando anche in Italia tra gli insetti più fastidiosi ed odiati.

Ecco quindi di seguito alcuni consigli per liberarsi in modo naturale di questi insetti.

Aglio - E' un antibatterico ed un efficace antiparassitario; va posizionato nelle zone più a rischio della casa ed in questo modo le cimici, che non amano il suo odore, tenderanno ad allontanarsi. E' possibile anche creare una soluzione a base di acqua ed aglio che può essere usata per pulire mobili e battiscopa

Menta ed olio di Neem - Un infuso creato con mezzo litro di acqua, dieci foglie di menta e cinque gocce di olio di neem è un valido metodo anticimici; questa soluzione può essere spruzzata su piante, davanzali, porte e finestre

Erba gatta - Chiamata anche 'catnip, è un potente repellente per qualunque tipo di insetto; ovviamente però bisogna fare grande attenzione se si possiede un gatto in casa perchè ha sul felino effetti inebrianti

Farina fossile - Viene estratta da una roccia sedimentaria ed ha un effetto pesticida; questa polvere può essere disposta a ridosso di porte e finestre

Bicarbonato ed aceto - Soluzione che può tranquillamente essere creata in casa con bicarbonato di sodio ed aceto; una volta fatta amalgamare si trasformerà in una pasta che potrà essere posizionata sui mobili o sui cassetti