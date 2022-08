Blatte o scarafaggi in casa? Ecco da dove arrivano

Avere gli scarafaggi o le blatte in casa, soprattutto nel periodo estivo (entrano in casa nelle ore notturne delle calde serate estive), è una bella seccatura. Per questo motivo è fondamentale capire da dove arrivano per eliminare le cause dell'infestazione e risolvere il problema.

Come noto sono insetti dal corpo allungato e schiacciato, di colore marrone o nero, con lunghe antenne, zampe sottili e robuste. A seconda della specie (ne esistono addirittura 130), possono avere dimensioni differenti (ma di solito vanno dai 3 a 4 cm di lunghezza). Alcune specie sono dotate di ali che utilizzano per compiere piccoli voli.

I posti nei quali è più probabile trovarli sono i bagni, i balconi, i sottoscala, le cantine, gli anfratti sotto gli elettrodomestici che producono calore durante il loro funzionamento. Ma si possono trovare anche all'interno delle credenze o dispense.

Le cause della presenza di questi insetti sono briciole, avanzi di cibo, sostanze zuccherini, prodotti a base di carboidrati o carne.

Vediamo da dove possono arrivare.

Water - Gli scarafaggi vivono in ambienti umidi e caldi come possono essere le fognature. Motivo per il quale possono infestare gli ambienti domestici se sono in corso lavori di ristrutturazione o manutenzione. Se si vanno ad intaccare tubature, condotti d'aria o fognature, l'invasione del loro territorio può portarle a spostarsi in massa ed invadere gli ambienti di casa.

Cartoni alimentari - Gli scarafaggi possono nidificare anche all'interno di cartoni alimentari che si trovano nei magazzini, ovviamente poco puliti e poco curati.

Casa del vicino - Gli scarafaggi sono animali in grado di percorrere anche parecchia distanza per cercare un territorio adatto a loro. Per questo motivo se il vicino di casa ha problemi di questo tipo è quasi certo che prima o poi il suo problema diventerà anche un tuo problema.

Prevenire o eliminare la presenza di scarafaggi non è facile. Spesso è meglio ricorrere ad un professionistaa nel momento in cui c'è il sentore che siano molti e che abbiano deposto uova.

In alternativa si possono utilizzare spray insetticidi o anche metodi naturali, come per esempio cospargere di fogli di piante aromatiche essiccate le zone interessate (questo odore intenso li allontana o previene la comparsa).