Come rinfrescare casa senza condizionatore

Anche se sembra impossibile, il condizionatore non è l'unica soluzione per affrontare il caldo estivo che è arrivato o che sta per arrivare.

Ecco quindi di seguito cinque comportamenti che ci permetteranno di avere comunque una temperatura piacevole in casa e di risparmiare anche in termini economici.

Infissi chiusi - Con gli infissi aperti l'aria calda entra in casa e la temperatura aumenta. Ragione per la quale di giorno le finestre vanno tenute chiuse per poi essere aperte di sera quando la temperatura scende di qualche grado per consentire la circolazione dell'aria.

Ventilatori - Meno inquinanti e più economici rispetto ai condizionatori. Può ovviamente capitare che l'aria del condizionatore non sia abbastanza fresca. In questo caso bisogna mettere del ghiaccio all'interno di una ciotola e posizionarlo davanti alla ventola del ventilatore.

Tende - Le tende di colore chiaro rappresentano una barriera contro il caldo estivo. Per dormire meglio la sera la parte finale della tenda può essere leggermente bagnata in modo tale che con l'aiuto della brezza notturna nella stanza il clima possa essere piacevole.

Piante ed alberi - Le piante non solo colorano ed arredano i nostri giardini/balconi/terrazzi ma sono utili contro il caldo estivo (soprattutto quelle rampicanti). Creano infatti una barriera naturale contro il caldo ma anche contro il freddo ed il vento, riducendo del 50% la temperatura e l'influenza degli agenti atmosferici.

Elettrodometici - Pur essendo oramai indispensabili in casa quando vengono utilizzati sprigionano calore. Per non sentire troppo caldo e diminuire i costi in bolletta è quindi preferibile tenere spenti quelli che non sono sul momento indispensabili. Per quanto riguarda invece l'illuminazione le lampadine a luce calda sprigionano maggiore calore, ragione per la quale meglio optare per il led (che consente anche un risparmio in bolletta).