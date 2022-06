Come riparare il condizionatore fai-da-te

In estate il condizionatore è il nostro migliore alleato per combattere le alte temperature.

Può capitare però che non funzioni o che dia qualche problema (soprattutto se ha qualche anno). Vediamo quindi in questi casi come poter riparare l'elettrodomestico anche senza l'aiuto di un esperto.

Display che non si accende - In questo caso assicurarsi in primis che l'apparecchio sia collegato alla corrente. Se è acceso, controllare di non aver inavvertitamente spendo il condizionatore. Se questi controlli sono positivi, il guasto risiede nel telecomando che non permette di accendere il display. Per verificare che il danno stia effettivamente qui conviene accendere il condizionatore manualmente con il pulsante presente sulla parte frontale dell'unità.

Acceso ma non raffredda - Il problema in questo caso risiede sicuramente nei filtri e nella cattiva manutenzione. I filtri devono essere puliti almeno un paio di volte l'anno, se sono intasati non permettono il passaggio dell'aria. Vanno lavati con una spugna ed un detergente apposito dopo essere stati smontati.

Mancata accensione dipendente da guasti tecnici

Fusibile saltato - Effettuare un test di continuità utilizzando un multimetro. Se viene emesso un segnale acustico vuol dire che i fusibili sono al loro posto, diversamente bisogna che vengano sostituiti e meglio se da un esperto del settore

Condensatore - Il multimetro permetterà di capire se il probema risiede nel motore. Se il suono è intermittente il problema risiede nel condensatore, che sarà sicuramente sporco ed andrà quindi pulito alzando il coperchio, eliminando la polvere ed ogni detrito. Se il condensatore è pulito, vuol dire che è rotto e dovrà essere cambiato.

Gas scarico - Potrebbe esserci una perdita di casa da parte del condizionatore al su interno. In questo caso per accertarsi di ciò basta vedere se ci sono delle macchie di muffa sulla parete. Se presenti meglio telefonare ad un esperto.

Guasto al termostato - Un guasto del genere comporta il blocco dell'accensione del condizionatore. Per aggiustarlo bisogna semplicemente modificare le impostazioni sul pannello di gestione.