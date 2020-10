Autunno: come proteggere la casa dal freddo

Come noi anche la nostra casa, con l'arrivo della stagione autunnale, deve essere preparata all'arrivo delle basse temperature. Per questo motivo è necessario apportare piccole modifiche ed effettuare alcune operazioni necessarie per renderla più calda.

Caldaia - La sua pulizia e la sua manutenzione deve essere annuale per essere sicuri di avere un impianto a norma e non inquinante. Bisogna rivolgersi a professionisti che rilasceranno un certificato dopo aver effettuato il controllo.

Infissi, porte, tapparelle - Se sono vecchi possiamo sostituire gli infissi, altrimenti si possono inserire delle nuove guarnizioni isolanti. Vale la stessa cosa per porte e persiane per quanto riguarda le guarnizioni. La sera o quando piove le tapparelle devono essere sempre chiuse. Se la nostra casa è isolata dal punto di vista termico di sicuro questo comporterà un risparmio in bolletta. Nelle zone più fredde il consiglio principale è quello di utilizzare i doppi vetri (che hanno anche degli sgravi fiscali).

Pareti - Nelle grandi case sono necessari pareti isolate. Coloro che vogliono optare per una casa 'green' possono scegliere pannelli in fibra di legno o anche in sughero (entrambi resistenti ed ecologici). In questo modo si eviterà anche la formazione di condensa e muffa. Altro materiale che isola e che garantisce l'assenza di sostanze nocive è la fibra di canapa.

Domotica - La presenza di dispositivi dotati di collegamento wifi in grado di monitorare sempre la temperatura raggiunta permettono di avere un ambiente sempre caldo e di evitare consumi eccessivi.

Pavimenti - Utilizzare i tappeti sia per arredare la casa che per poter avere sempre calore anche per terra ed avere anche i piedi caldi.

