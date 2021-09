Come eliminare le macchie dai tessuti di casa

E' ovviamente capitato a molto di noi di trovare su divani, sedie, tende, tappeti delle macchie che non riusciamo a togliere e che spesso abbiamo reso più 'grandi' con degli errori.

Ecco di seguito alcuni consigli che potranno tornare utili e che sono stati forniti dagli esperti di habitissimo.it.

Tessuti - Lana e seta hanno fibre che risentono spesso del lavaggio. Il cotone è più resistente ma ha bisogno di maggiori cure. Inoltre vi sono tessuti che non possono essere lavati in lavatrice a causa delle loro eccessive dimensioni o per il fatto che non sono sfoderabili.

Rimedi - Si possono utilizzare i classici smacchiatori chimici ad azione istantanea a secco. Tra le sostanze più utilizzate c'è sicuramente la trielina, che scioglie grasso, colle e vernici ma è un prodotto molto tossico che potrebbe rovinare il colore del tessuto. Tra i trucchi cosidetti della nonna ci sono ovviamente l'aceto ed il bicarbonato.

Macchie d'unto - Se ci troviamo di fronte ad un problema di questo genere bisogna agire subito mettendo del borotalco sulla macchia e lasciarlo agire sull'unto anche per una notte intera. Successivamente rimuovere la polvere con spazzola o aspirapolvere e se c'è ancora un piccolo alone utilizzare la sopraindicata tirelina o una miscela di aceto bianco e limone.

Macchie di caffè, cioccolato, tè - Il rimedio più utilizzato è una combinazioen di aceto e succo di limone o un trattamento con acqua ed ammoniaca. Su tessuti molto delicati come lana, seta e velluto si può provare con dell'acqua gassata.

Macchie di pomodoro - Se la macchia è su cotone, lana e seta anche in questo caso si può prima lavare con acqua e cospargere dopo l'alone con il borotalco. Se invece ci troviamo di fronte ad un tessuto in pelle è preferibile rimuovere la macchia con dell'acqua e successivamente applicare del latte.

Macchie di inchiostro - Latte freddo per i rivestimenti in pelle. In caso di lana, cotone e seta si deve tilizzare aceto bianco e succo di limone.

Macchie di sangue - Di solito vanno via con acqua e sapone. Se invece la macchia è di sangue secco meglio utilizzare acqua fredda e sale che vanno fatti agire sulla parte interessata. Su tessuti più resistenti si può optare anche per l'acqua ossigenata.

Macchie di vino rosso - La candeggina è l'ideale per questo tipo di macchie ma se parliamo di un tessuto molto delicato della propria tovaglia da tavola si può utilizzare del sale per fare assorbire la macchia e successivamente rimedi diversi a seconda del tessuto: succo di limone caldo per cotone, acqua ed aceto per la seta, acqua ossigenata per la lana.