Peli di animali in casa: consigli per eliminarli

Avere un animale domestico in casa comporta maggiore impegno ed anche la necessità di mantenere sempre pulito l'ambiente.

I cani ed i gatti raccolgono sporcizia e germi che si depositano su zampe e pelo. Per questo motivo è consigliabile lavare spesso l'animale a seconda della lunghezza del pelo.

Ed a proposito di peli, ecco alcuni consigli utili per evitare di trovarli ovunque per casa.

Panni elettrostatici - Una volta al giorno rimuovere i peli con l'aiuto di panni elettrostatici cattura polvere o con una aspirapolvere.

Peli dai mobili - Utilizzare anche in questo caso il panno elettrostatico per raccogliere i peli che si depositano su mobili e superfici.

Tappeti - Utilizzare spesso una spazzola che elimini il pelo che molto facilmente si accumula tra le trame del tessuto.

Divani e cuscini - Per toglierli al meglio da queste superfici è necessario usare dei guanti di gomma inumiditi, anch'essi elettrostatici.

Spazzola - Un metodo che non sbaglia mai per rimuovere i peli è quello della spazzola appiccica tutto, economica ed in grado di raccogliere tutto con una sola passata.