Tea tree oil - Come usarlo in casa

Il Tea tree oil è un olio essenziale che proviene dall'Australia dove si trova la Melaleuca alternifolia, una pianta che appartiene alla famiglia delle Myrtaceae.

Da sempre viene utilizzato come rimedio naturale contro tosse, mal di testa o problemi della pelle grazie alle sue caratteristiche antibatteriche ed antisettiche.

Può però essere utilizzato anche in casa. Vediamo come.

Detergente universale - E' adatto per disinfettare ogni tipo di superficie. Per essere efficace bisogna scaldare mezzo litro di acqua ed aggiungere 10 gocce di tea tree oil e due cucchiai di aceto bianco. Si può utilizzare anche su marmo e granito (e si può sostituire l'aceto con il bicarbonato).

Batteri dal bucato - I capi sportivi o da lavoro spesso sono pieni di germi e si ha bisogno di un disinfettante per eliminarli. In questo caso quindi basta aggiungere un po' di tea tree oil al bucato per igienizzarlo e deodorarlo.

Residui di muffa - Acqua calda ed un cucchiaino di tea tree oil spruzzate sulla zona annerita dalla muffa sono sufficienti per rimuoverla. Per evitarne la riformazione basta spruzzare ogni tanto la soluzione sulla zona interessata.

Calcare - 15 gocce di tea tree oil, aceto, bicarbonato e sapone di Marsiglia. Questo composto ben mescolato è in grado, spruzzato sulle parti interessate, di rimuovere il calcare in pochi minuti.

Aria purificata - Olio essenziale di tea tree, 5 gocce di olio di lavanda ed eucalipto. Un composto che spruzzato in casa permetterà all'aria di essere sana e depurata.

Disinfettare lo spazzolino o gli attrezzi sportivi - Per far sì che dallo spazzolino possano andare via tutti i batteri basta immergerlo per 15 minuti dentro una tazza di acqua calda con 10 gocce di tea tree oil. Mezzo litro di acqua calda, 10 gocce di tea tree oil e 10 gocce di olio essenziale di lavanda sono la soluzione ideale per eliminare dagli attrezzi della palestra tutti i germi che si sono formati con le precedenti sessioni di allenamento.