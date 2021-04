Pulire casa con il vapore - Tutti i vantaggi

La presenza in casa di bambini o soggetti allergici fa sì che la pulizia diventi una priorità. E' però possibile eliminare germi e batteri in modo green senza utilizzare detergenti e prodotti chimici tramite la pulizia a vapore.

Esistono dei pulitori a vapore che grazie alla presenza di un sistema che permette all'acqua di raggiungere temperature altissime riesce a pulire qualunque superficie ed a renderla splendente.

Il vapore permette di eliminare i germi ed i batteri dai tessuti, igienizzare gli ambienti, rimuovere il grasso e lo sporco senza rovinare le superfici, diminuire l'utilizzo di prodotti dannosi per l'ambiente.

Vapore - Errori da evitare

- non utilizzarlo su oggeteti di cartone o su superfici troppo fredde perchè il contrasto col caldo potrebbe lasciare delle macchie

- non utilizzarlo su superfici in legno o laminato

- non lasciare troppo tempo l'apparecchio a vapore su un unico punto perchè il vapore eccessivo potrebbe rovinarlo

Pavimenti - I pulitori a vapore sono molto efficaci perchè eliminano anche lo sporco tra le fughe. Prima di utilizzarlo meglio eliminare la prima parte di polvere con l'aspirapolvere.

Cucina - La pulizia a vapore permette di eliminare a fondo sia lo sporco che il grasso presente sul piano cottura, sulla cappa o dentro il forno.

Bagno - La pulizia a vapore permette di dire addio a germi e batteri normalmente presenti su mattonelle, rubinetti, box doccia.

Finestre - I pulitori a vapore permettono di arrivare fino ai binari degli infissi e togliere lo sporco anche da questi punti normalmente difficilmente raggiungibili.

Materasso e divano - Rimuovere prima briciole, capelli e peli con l'aspirapolvere e successivamente ricorrere all'utilizzo del pulitore a vapore. Ad ogni modo il primo consiglio è quello di fare prendere aria ogni giorno sia al salone che alla stanza da letto.

Tappeto - E' l'elemento d'arredo in grado di raccogliere il maggior numero di polvere. Anche in questo caso in primo luogo è bene passare l'aspirapolvere e cospargere la superficie di bicarbonato eliminandolo con l'aiuto di una spazzola. Successivamente l'utilizzo del getto di vapore sarà in grado di risolvere il problema.

Interni auto - Il vapore è un ottimo consiglio per eliminare lo sporco ed i batteri da sedili, tappetini e bagagliaio. Anche in questo caso il primo passo è l'utilizzo dell'aspirapolvere per eliminare il primo strato di polvere.