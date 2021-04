Frigorifero - Consigli per l'acquisto

Quando bisogna acquistare un nuovo frigorifero, ossia l'elettrodomestico che ci consente di conservare in modo corretto sia il cibo che le bevande, occorre in primis avere chiare quali sono le nostre principali esigenze.

Al contempo però non va trascurata la circostanza che al giorno d'oggi il frigorifero sia anche diventato un elemento di design in grado di arredare la cucina.

Vediamo quindi quali sono gli aspetti da prendere in considerazione prima di procedere al suo acquisto.

Ingombro - Un frigorifero ha una profondità (da 60 a 70 cm), un'altezza (da 80 cm a 210 cm) ed una larghezza (da 54 a 120 cm).

La capienza può andare da 100 a 150 litri (per una coppia di persone). Se parliamo di una famiglia meglio scegliere i modelli da 280 litri (ci sono modelli americani che arrivano fino a 500 litri).

Dovendo restare sempre acceso, è consigliabile scegliere un modello di classe energetica A+ o superiore in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Essenziale oramai che sia anche 'no frost', ossia che tenga costante la temperatura al suo interno e non consenta la formazione di brina e che abbia due diversi termostati in modo da trattare e gestire in modo indipendente la parte superiore del frigo ed il congelatore.

Frigorifero - Diversi modelli

Monoporta - E' perfetto per chi consuma cibi freschi. Si divide in 4-5 ripiani, uno per le verdure ed uno per le bottiglie. La sua capacità arriva fino a 250 litri e spesso contiene anche un congelatore.

Doppia porta - E' indicato per una coppia o al massimo per 3 persone in famiglia. La parte superiore è dedicata al congelatore, quella inferiore al frigorifero e può avere una capienza fino a 300 litri. Sono presenti dei ripiani nei quali conservare il cibo in base alla tipologia.

Frigorifero combinato - In questo caso il congelatore è presente nella passe bassa del frigorifero ed ha al suo interno 4-5 cassetti che servono per conservare il cibo congelato per un massimo di 4-5 persone.

Frigorifero side by side - Congelatore e frigorifero sono disposti l'uno accanto all'altro. Ha una capienza che può arrivare fino ad 800 litri (che lo rendono ideale per le famiglie molto numerose). E' presente anche un dispenser collegato al sistema idrico domestico che fornisce sia acqua che ghiaccio.

Frigorifero da tavolo - Ideale per chi non ha molto spazio in cucina. Ha comunque oramai in sè tutte le caratteristiche di un normale frigorifero.

Accessori - Il portabottiglie deve essere in acciaio. Gli scomparti nella zona inferiore sono più freddi quindi vanno utilizzati per frutta e verdura. I cassettini sono pensati per conservare burro e formaggini, mentre i contenitori sono perfetti per conservare cibi dal forte odore.