Vasca da bagno: come conservarla nel tempo

Chi possiede in casa una vasca da bagno spesso non vede l'ora di rientrare per potersi rilassare al suo interno.

Spesso però c'è chi rinuncia a questo piacere per non dover successivamente perdere molto tempo nella pulizia della vasca. Non è facile combattere contro la ruggine, il calcare o l'ingiallimento.

Esistono però alcuni accorgimenti attraverso i quali è possibile effettuare una pulizia della vasca che ci consenta di poterla mantenere in ottime condizioni anche dopo molto tempo.

Macchie - Al termine di ogni utilizzo della vasca è fondamentale asciugare le macchie di acqua in modo tale che non si possa formare ruggine sui rubinetti e sulle altre parti metalliche

Ruggine - Se la ruggine è già presente, è preferibile utilizzare il cremor tartaro ed il bicarbonato sulla superficie del rubinetto e risciacquare una volta che è stata rimossa

Brillantante - Per dare alla vasca un aspetto brillante bisogna spruzzare una soluzione composta da acqua ed aceto bianco

Calcare - Per eliminarlo (parliamo dell'ingiallimento delle zone della vasca) lo strumento ideale è l'aceto. Spruzzarlo all'interno della vasca e lasciarlo agire per circa 10 minuti; infine effettuare il risciacquo con una miscela di acqua, aceto e detersivo per piatti

Lucidare - Per farla diventare ancora più brillante è consigliato usare l'olio di trementina (prodotto naturale). Bisogna creare un composto di olio (al quale va aggiunto un cucchiaio di sale) e distribuirlo con una spugna su tutta la superficie, lasciandolo agire per qualche minuto. Infine risciacquare con acqua