Tapparelle, persiane, scuri - Cosa scegliere per la propria casa

Le schermature solari (tapparelle, scuri e persiane oscuranti) sono indispensabili perchè fungono da barriera anti-intrusione, proteggono la privacy e annullano l'impatto delle luci esterne.

La scelta tra una o l'altra schermatura dipende da diversi fattori, analizzati dagli esperti di habitissimo.it.

Tapparelle - Sono chiusure avvolgibili che scorrono lungo due binari laterali. Per la loro installazione bisogna montare anche un cassetto ispezionabile (dove c'è il tubo che avvolge la serranda). Al giorno d'oggi sono realizzate in plastica, legno o anche acciaio.

Tapparelle di sicurezza - Per avere qualcosa che protegga maggiormente dalle intrusioni si può optare per le tapparelle blindate, rinforzate con elementi in acciaio e sistema anti-effrazione (blocchi con all'interno catenacci di sicurezza). Soluzione perfetta per le porte-finestre.

Persiane - A differenza delle tapparelle non occupano spazio dentro casa perchè sono interamente installate all'esterno sulla facciata. Lasciano che filtri un po' di luce ma garantiscono comunque una buona schermatura. Le persiane, inoltre proteggono le finestre da vento e pioggia, migliorano l'isolamento termico ed acustico e possono essere realizzate in legno, PVC ed alluminio.

Scuri - Sono elementi che vanno per la maggiore nelle zone del Nord Italia ed a differenza delle tapparelle oscurano completamente i locali perchè sono panelli unici (e non superfici con lamelle). La loro apertura può essere a battente, scorrevole o a pacchetto e possono essere installate sia per l'interno che per l'esterno. Hanno di vantaggioso rispetto alle persiane la maggiore facilità nel pulirle e la loro maggiore stabilità.