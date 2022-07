Come allontanare i piccioni dal terrazzo con metodi naturali

Capita spesso che i terrazzi ed i balconi dei nostri appartamenti vengano 'popolati' da piccioni e colombi che raggiungono l'obiettivo di sporcare l'esterno in maniera consistente e di essere potenzialmente dannosi per la nostra salute a causa dei loro escrementi (il cosidetto guano).

Per questo motivo ecco di seguito alcuni metodi naturali che ci possono permettere di allontanare i piccioni dai balconi e dalle terrazze.

Cibo - Deve essere totalmente eliminato, anche perchè attira pure formiche, api ed altri insetti. Si consiglia quindi, oltre che le briciole, di rimuovere anche le ciotole di cani e gatti.

Superfici riflettenti - I piccioni, così come molti altri uccelli, non amano per niente i bagliori improvvisi (vengono disorientati dai fasci di luce). Per questo motivo per allontanarli è suficiente tagliare delle strisce di carta stagnola ed avvolgerle alla ringhiera del balcone o posizionarle sul davanzale. Si possono utilizzare anche le carte delle uova di Pasqua. Un'altra superficie riflettente utilizzabile è un vecchio cd rovinato o anche del nastro riflettente.

Odori - Ai piccioni non piacciono affatto gli odori intensi. Per questo motivo è consigliabile posizionare sul davanzale della finestra una ciotola con pepe, cannella e peperoncino. Sono efficaci anche i diffusori di oli essenziali.

Oggetti - A spaventare tantissimo i piccioni sono gli uccelli predatori (aquile) ma anche i gufi (a dargli fastidio e procurargli paura è il brillio dei loro occhi). Per questo motivo basterà posizionare sul davanzale del balcone la sagoma di uno o più gufi. Per proteggere i vasi si possono invece inserire al loro interno delle girandole (i colori accentuati dal vento e dai riflessi della luce faranno andare via i piccioni).

Dispositivi ad ultrasuoni - Il suono emesso da questi dispositivi convincerà immediatamente i piccioni ad allontanarsi dal nostro balcone o dalla nostra terrazza.