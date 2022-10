Infissi di casa - Come scegliere quelli giusti

Quando si ristruttura o si costruisce una casa c'è da fare particolare attenzione nello scegliere gli infissi più adatti alla nostra abitazione.

Gli infissi sono elementi che permettono di mettere in contatto l'esterno e l'interno, gestiscono sia l'aria che l'illuminazione, proteggono gli ambienti dal freddo, dal caldo eccessivo e dai malintenzionati.

Vediamo quali sono gli aspetti da valutare prima di effettuare la scelta e l'acquisto degli infissi.

Materiali degli infissi

Alluminio - Ideale per coloro che vogliono un infisso che dura nel tempo. Non ha bisogno di manutenzione, è leggero e resistente. Non isola però in maniera ottimale.

PVC - E' un materiale resistente e con costi ridotti. Viene spesso utilizzato perchè è isolante e resistente al vento.

Legno - E' la scelta per coloro che amano lo stile classico. Isola dal punto di vista termico ed è un materiale che dà sensazione di calore all'ambiente. Ha però bisogno di una manutenzione costante.

Scelta del vetro

Film schermante - Sul vetro viene applicata una pellicola che si comporta da schermo che riflette il calore

Vetro stratificato - Assicura isolamento termico ed acustico attraverso la presenza di un doppio o triplo vetro

Vetro a controllo solare - Controlla l'irraggiamento del sole tramite la riflessione, la trasmissione e l'assorbimento dei raggi di sole

Vetro basso emissivo - Ha proprietà isolanti che derivano dal fatto che riceve un particolare trattamento

Nella scelta dell'infisso ovviamente non bisogna trascurare la necessità di avere un adeguato isolamento termico ed acustico. Per scegliere quelli giusti bisogna far valutare l'interazione tra i diversi elementi e materiali che compongono la finestra, rispettando valori minimi sanciti dalle normative di riferimento. Per essere fonoisolanti invece gli infissi devono avere un potere fonoisolante che si deve aggirare intorno ai 32 dB.

Porte e finestre devono essere inoltre in grado di contrastare le effrazioni. Secondo le norme UNI, si classificano le finestre in base alle prove di carico statico e carico dinamico, oltre alla loro resistenza che si basa su un valore che rientra nelle classi RC che vanno dalla numero uno alla numero 6:

RC1: l’infisso deve resistere a uno scassinatore che usa solo la forza fisica

RC2: non deve aprirsi nel caso in cui si utilizzino attrezzi semplici come cacciavite o pinze, inoltre ha un tempo di resistenza di 3 minuti

RC3: deve resistere a uno scassinatore esperto che utilizza un piede di porco e il tempo di attacco è di 5 minuti

RC4: in questo caso l’infisso deve resistere a uno scassinatore molto esperto che utilizza seghe, scalpelli e trapani a batterie. Il tempo di attacco è di 10 minuti

RC5: in questa classe è ricompresa la resistenza a scassinatori molto abili e dotati di strumenti elettrici come trapani e seghe e sciabola. Il tempo di attacco è di 15 minuti

RC6: si tratta del livello più alto in assoluto di sicurezza, quello che riguarda scassinatori dotati di seghe a sciabola e mole ad angolo. Il tempo di attacco manuale è pari a 20 minuti