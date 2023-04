Perchè conviene acquistare un depuratore d'acqua

Scegliere di avere in casa un depuratore d'acqua è una opzione intelligente che apporta numerosi vantaggi alla salute ed all'ambiente oltre che al benessere della singola famiglia.

Il depuratore d'acqua consente di avere un controllo completo sulla qualità dell'acqua che si consuma ogi giorno. L'acqua del rubinetto può contenere sostanze chimiche, batteri e contaminanti che sono dannosi per la salute a lungo termine.

Il depuratore li rimuove e consente di bere acqua pulita, senza preoccupazioni di rischi per la salute. L'acqua del depuratore è inoltre molto più gustosa rispetto a quella del rubinetto perchè vengono rimossi sedimenti, cloro ed altri odori sgradevoli.

Il depuratore d'acqua, inoltre, riduce la plastica ed i rifiuti generati dalle bottiglie d'acqua in plastica, contribuendo a preservare l'ambiente.

Una volta installato, infine, il depuratore d'acqua consente di avere acqua potabile di qualità a casa senza dover comprare costose bottiglie di acqua minerale. Nel corso degli anni il risparmio sarà più che significativo.

In soldoni, sono sette i motivi per i quali è preferibile acquistare un depuratore d'acqua.

1. Acqua più sicura da bere

2. Riduzione dei costi

3. Maggiore comodità (non sarà più necessario portarsi appresso sempre pesanti contenitori d'acqua)

4. Migliore gusto dell'acqua

5. Protezione dell'ambiente

6. Maggiori benefici per la salute

7. Personalizzazione dell'acqua in base alle proprie esigenze (per esempio si può scegliere di bloccare il residuo fisso per avere un certo grado di frizzantezza)