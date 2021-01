Piante in casa: le più efficaci contro l'umidità

Uno dei principali problemi che si può avere in casa, soprattutto nel periodo delle piogge invernali, è quello dell'umidità, che porta condensa ed anche muffa.

Nel momento in cui vogliamo optare per una soluzione green e non ai soliti umidificatori, ci vengono in aiuto le piante, che sono degli umidificatori naturali in grado di assorbire l'umidità presente in casa grazie alle loro foglie ed alla loro terra.

Ecco quali sono le migliori.

Aloe - Anche se è maggiormente conosciuta per le sue proprietà cosmetiche è in realtà perfetta contro l'umidità. Come se non bastasse possono essere usate anche in caso di scottature grazie al gel presente nelle foglie.

Felci - Ideali per arredare, lo sono anche contro l'umidità nonostante siano di piccole dimensioni. Hanno bisogno di poca cura e non soffrono eventuali sbalzi di temperatura.

Orchidea - Piante amanti dell'umidità, che quindi non solo per abbellimento possono essere posizionate nei luoghi strategici della casa come bagno e cucina.

Bambù - Normalmente viene utilizzato per realizzare utensili, nella realtà questa pianta rigogliosa ed alla quale piace la penombra è molto utile contro l'umidità.

Aglaonema - E' una pianta che non ha bisogno di molte cure. Il suo luogo ideale per combattere l'umidità può essere il bagno perchè può resistere anche in ambienti con poca luce, grossa umidità e basse temperature.

Filodendro - Pianta tropicale le cui foglie cambiano colore quando c'è troppa o poca acqua. Ideali anch'esse contro l'umidità ed è molto facile da coltivare.

Azalea - Piante ideali per l'umidità perchè non amano i climi secchi. Per tenerle sempre vive è sufficiente innaffiare il terreno e non posizionarle dove c'è corrente.

Sanseviera - Conosciuta anche col nome di lingua di suocera, è ideale non solo contro l'umidità ma anche contro l'inquinamento.

Gerbera - Anche se sono piante che temono il freddo preferiscono vivere in un ambiente umido per assorbirla. Ideali per gli appartamenti.

Begonia - Così come l'orchidea è perfetta per ambienti umidi perchè funge da deumidificatore green. Ha bisogno di meno attenzione dell'orchidea ma è meglio non esporla al sole.