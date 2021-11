Grondaie - Quali scegliere e di quale materiale

Quando parliamo di grondaie ci riferiamo a quegli elementi indispensabili in ogni tetto perchè consentono di indirizzare l'acqua piovana nei punti di raccolta e prevenire perdite ed umidità.

Sul mercato sono presenti diversi modelli realizzati in differenti materiali ed ognuno di questi ha delle caratteristiche pensate per soddisfare i bisogni di ogni tipo di abitazione.

Dalla forma di una grondaia dipende anche la sua funzionalità: esistono grondaie ondulate, quadrate, tonde, semitonde.

Ogni grondaia per funzionare in modo adeguato deve essere aperta (disposta in orizzontale per raccogliere ed incanalare l'acqua), con tubo di scarico e con accordi (elementi di fissaggio)

Grondaie - Quale materiale scegliere

Alluminio - E' quello più utilizzato perchè più leggero e non appesantisce il tetto. E' molto resistente ed ha bisogno di poca manutenzione perchè è un materiale che non si ossida. Ha però un costo elevato ed è molto difficile effettuare delle riparazioni

Rame - Materiale bello dal punto di vista estetico ma anche costoso (il più costoso). C'è però da considerare che una grondaia realizzata con questo materiale può resistere anche 50 anni senza necessità di manutenzione nonostante sia alta la possibilità di ossidazione

Lamiera zincata - Materiale economico che viene zincato per evitare la formazione di ruggine. Non può essere saldato ma solo fissato tramite bulloni

PVC - Facile da montare, resistente all'usura ed al maltempo ma non alle gelate. Può avere una resistenza fino a 15 anni

Acciaio galvanizzato - Materiale economico che nonostante questo è in grado anche di resistere alle intemperie ed al passare del tempo. E' facile da montare, basta assemblare i singoli componenti e utilizzare del silicone per la guarnizione

Acciaio laccato - Più costoso dell'acciao zincato, ha le stesse caratteristiche ma una migliore resa dal punto di vista prettamente estetico

