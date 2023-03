Gli errori che rendono la casa più sporca (e le soluzioni)

L'obiettivo di tutti, anche con poco tempo a disposizione, è quello di avere una casa sempre pulita. Spesso però la fretta porta a commettere degli errori che la rendono più sporca.

Ecco quindi una serie di errori che quasi tutti noi commettiamo (e la soluzione al problema) e che non fanno bene alla 'sanità' del nostro appartamento.

Utilizzare un solo straccio per tutto - Anche se lo si spruzza con un prodotto per la pulizia, lo stesso straccio utilizzato in vari punti della casa non fa che diffondere germi in ogni stanza. Bisogna quindi scegliere un panno specifico per ciascuna zona e lavarlo in modo accurato dopo ogni utilizzo

Usare un piumino per la polvere - I piumini non intrappolano i gemelli di polvere ma li spargono su tutta la superficie o li fanno cadere per terra dopo ogni passata. Meglio usare un panno per la polvere con un prodotto specifico

Non pulire l'aspirapolvere - La mancata sostituzione del filtro dell'aspirapolvere riduce la forza d'aspirazione e spargerà la polvere nell'aria e sui tappeti. Il sacco dell'aspiratore va sempre cambiato quando è pieno e gli accessori vanno puliti con costanza

Riporre lo scopino del wc - Se lo scopino viene rimesso nel suo supporto subito dopo l'utilizzo i germi restano intrappolati e si moltiplicano grazie all'umidità. Lo scopino va lavato, fatto asciugare completamente prima di essere rimesso nel suo alloggiamento

Mettere qualunque utensile in lavastoviglie - Ci sono utensili da cucina che hanno fiorellini e fessure talmente piccole che il lavaggio in lavastoviglie non riesce a pulirli. In questi casi è preferibile il lavaggio a mano

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire - Applicare il detergente direttamente sui mobili o sui vetri può causare un accumulo sulla superficie da pulire. Meglio spruzzare il prodotto su un panno e pulire tutte le superfici

Pulire iniziando dal pavimento - Se si comincia a pulire il pavimento prima di aver spolverato il mobilio, lo sporco cadrà per terra, costringendoci a pulire il pavimento una seconda volta. Meglio pulire sempre ogni stanza dall'alto in basso, iniziando dalle finestre e finendo col pavimento