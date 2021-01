Fughe delle piastrelle: i prodotti da utilizzare

Lo sporco in casa riesce ad annidarsi ovunque, in particolar modo nelle fughe delle piastrelle (grasso, macchie, muffa e polvere).

Per non rischiare che quel tipo di sporco diventi perenne bisogna intervenire in modo tempestivo. Ecco di seguito alcune soluzioni che torneranno utili.

Ammoniaca - Conviene utilizzarla in cucina ad ogni cambio stagione (quindi ogni 3 mesi) sulle fughe delle piastrelle della cucina (con particolare attenzione alla zona cottura). In questo modo si rimuoverà anche la sporcizia più incrostata oltre ad effettuare un'operazione disinfettante.

Bicarbonato - Prodotto non aggressivo ed altrettanto ideale per pulire le fughe delle piastrelle. Per far sparire la sporcizia basta creare un mix di bicarbonato, aceto bianco ed acqua calda. Spalmando la pasta che si ottiene sulle piastrelle e sulle fughe e sfregando con uno spazzolino da denti si otterrà un risultato soddisfacente.

Candeggina - E' il prodotto per eccellenza per pulire il bagno. Mescolare insieme ad acqua calda e versare il liquido direttamente sulle fughe. In questo modo il risultato sarà di avere tutto pulito e molto disinfettato.

Acqua ossigenata - E' una buona soluzione nel momento in cui in bagno si è creata muffa a causa dell'umidità o della mancanza di ventilazione. Si può versare direttamente sulle fughe e strofinare con una spazzola a setole rigide. Nel momento in cui il risultato ottenuto non dovesse essere soddisfacente, meglio utilizzare il vaporetto.

Aceto - Ideale per la muffa e per pulire anche le fughe sia del bagno che della cucina. Versarlo direttamente sulle fughe e lasciarlo agire per 5 minuti. Non bisogna mescolarlo con acqua.