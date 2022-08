Come allontanare i gechi da casa

Nonostante siano del tutto innocui e si cibino di mosche e zanzare, i gechi non piacciono a tutti e quindi quando ce li troviamo in casa vogliamo mandarli via.

Si tratta di animali simili alle lucertole, che non superano i 20 cm di lunghezza, e che in Italia hanno per la maggiore colore grigio e beige ed una pelle maculata. Si possono riprodurre in modo frequente (una femmina depone 2-3 uova ogni volta che si accoppia e le deposita sotto le piante o le pietre).

Di seguito ecco dei rimedi naturali che li terranno alla larga dal nostro appartamento.

1. Sigillare eventuali crepe o fessure presenti nell'appartamento nelle quali potrebbero infilarsi per entrare

2. I gechi mangiano insetti, quindi se in casa ci sono ragni o zanzare, effettuando una pulizia costante si eliminerà la loro presenza e quindi in mancanza del loro cibo preferito non saranno 'spinti' ad entrare

3. Installare delle zanzariere per limitare il loro ingresso e quello di altri insetti

4. Posizionare degli spicchi d'aglio in prossimità delle zone dalle quali potrebbero entrare

5. Spruzzare un composto di acqua e peperoncino su alcune zone della casa; non gradiscono affatto l'odore e verranno in questo modo allontanati

6. Altri metodi per non farli entrare in casa sono quelli di distribuire nelle piante o all'ingresso caffè, pepe e palline di naftalina

