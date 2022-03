Frigorifero - I trucchi per farlo rendere al massimo

Come tutti gli elettrodomestici anche il frigorifero deve essere utilizzato in un certo modo se lo si vuole sfruttare al massimo delle sue caratteristiche.

Ecco quindi un 'vademecum' fornito dal 'Good Housekeeping Institute' di Londra.

Prodotti - In frigo vanno conservati i prodotti lattiero-caseari, le uova, quasi tutta la verdura, carne e pesce crudi, marmellate e salse aperte. Non vanno messi in frigo avocado, banane e pomodori non ancora maturi; patate, aglio, cipolle, pane, caffè, miele, basilico, zucca, ketchup e senape.

Temperature - La temperatura ideale del frigo è tra 4-6 gradi. Le diverse zone del frigo hanno però temperature differenti, quindi bisogna fare attenzione a dove riporre gli alimenti: uova, latte e formaggi vanno messi negli scompartimenti più alti dove la temperatura è 8-10 gradi, la carne ed il pesce necessitano invece di zero gradi e vanno messi nei ripiani bassi. Per la frutta e verdura la temperatura deve essere di circa 2 gradi.

Buone abitudini - Mettere nel frigo solo alimenti freddi. Non tenere mai la porta aperta più del necessario. Non riempirlo mai troppo perchè si ha poca circolazione dell'aria, che è fondamentale.

Scadenza - Nel riporre i prodotti nel frigo tenere conto della loro scadenza ed avere a portata di mano quelli che scadranno prima.

Pulizia - Pulire il frigo con cadenza regolare con acqua e bicarbonato o acqua ed aceto. I contenitori dove vengono riposti i cibi devono sempre essere puliti da residui di cibo e liquidi.

Giorni - Di solito il latte si può conservare in frigo per 4-5 giorni, l'insalata per 2-3 giorni, il formaggio a pasta dura circa una settimana, la carne un paio di giorni, il prosciutto 2 giorni, il pesce un solo giorno.