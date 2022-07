Spioncino digitale - Quali vantaggi e quali modelli sul mercato

Visto che le nostre case al giorno d'oggi sono altamente tecnologiche è oramai diventato poco utile e desueto il solito 'spioncino'. E' necessario infatti avere a disposizione la versione digitale.

Questo spioncino è dotato di una telecamera posizionata sul lato esterno ed uno schermo LCD nella parte interna per vedere l'immagine in modo nitido. E' ideale per gli anziani o per le persone con scarsa deambulazione perchè permette di vedere all'esterno anche se non possiamo alzarci o non si è troppo alti (nel caso dei bambini).

E' alimentato con batterie a litio e può essere montato su ogni tipo di porta. Basta premere un semplice pulsante per vedere il volto della persona che si trova dall'altra parte della porta.

Per funzionare al meglio lo spioncino digitale deve avere un angolo di visione di almeno 110-120 gradi (per vedere quante sono effettivamente le persone all'esterno) e di uno schermo ad alta risoluzione di almeno 1,3 megapixel (associato ad uno schermo LCD da 3,5 pollici).

Spioncino digitale - I modelli sul mercato

Spioncino con sensore di movimento: si attiva quando sul pianerottolo transita qualcuno, in modo da tenere sempre controllo l’esterno, inoltre spesso questi sono dotati anche di visione notturna, quindi riescono a restituire immagini nitide al buio

Spioncino digitale con registrazione: in questo caso è possibile archiviare nella memoria dello spioncino tutto quello che succede all’esterno e in alcuni casi è dotato anche della possibilità di scattare foto, così da verificare l’identità di chiunque si avvicini alla porta in ogni momento della giornata o a distanza di tempo

Spioncino digitale wifi: basta avere una rete internet in casa e questo modello si collega direttamente ad essa e poter controllare l’appartamento anche quando non si è in casa, direttamente dal telefono

Spioncino digitale - Quali vantaggi

- è possibile poter anche gestire lo spioncino dal telefonino senza la necessità di recarsi per forza davanti alla porta

- è un piccolo passo verso la protezione della casa, fondamentale per coloro che vivono da soli o che comunque vogliono abitare in un appartamento a prova di ladri

- sono dotati di visione notturna, che permette di poter vedere all'esterno anche quando le luci sono spente

- sono dotati di microfono, altoparlanti e sensori di movimento che permettono di controllare anche la presenza di semplici movimenti nei pressi della porta