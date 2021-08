Come eliminare le cimici dalla propria casa

Durante il periodo estivo è frequente, purtroppo, la presenza in casa di cimici (sia di colore verde che di colore marrone): ecco alcuni rimedi per risolvere il problema

Da qualche anno, durante il periodo estivo, le nostre case sono ahinoi caratterizzate dalla presenza di cimici (non solo quelle verdi ma anche quelle marroni che provengono dall'Asia).

Dall'odore intenso (per tenere lontano i predatori), non sono pericolose per la salute dell'uomo. Ma per la pulizia delle nostre case vanno comunque tenute lontane e per farlo possono essere utilizzati sia prodotti chimici che rimedi naturali.

Rimedi contro le cimici - Ecco quali sono

Punti d'ingresso - Vanno sigillate porte e finestre con del silicone e dello stucco.

Zanzariere - Strumento efficace non solo contro le cimici ma anche contro moscerini, zanzare.

Umidità - Le cimici cercano acqua e cibo e vengono attirate dall'ambiente umido. Per questo motivo bisogna necessariamente eliminare l'umidità sia fuori che dentro casa.

Piante - Le cimici si nutrono anche di piante. Per evitare quindi di farle entrare in casa basta mettere sul balcone o sul terrazzo del basilico o altra pianta dall'aroma intenso.

Aglio - E' un antiparassitario naturale. Basta posizionare una pianta sul balcone o anche creare uno spray con aglio ed acqua e spruzzarlo vicino a finestre, porte e davanzali.

Farina fossile - Sistemiamola vicino a balconi e finestre. Si tratta di una roccia che viene prodotta dalla sedimentazione di alghe che risalgono a milioni di anni fa.

Tea tree oil - Anche in questo caso si può creare uno spray che va spruzzato vicino a finestre, porte e davanzali. Pyò anche essere aggiunto al detersivo in modo da tenere le cimici lontane dai vestiti.

Protezione del cibo - Per non permettere alle cimici di avvicinarsi al cibo è preferibile che quest'ultimo venga conservato in contenitori di vetro o ermetici. Vanno anche sempre smaltiti per tempo i rifiuti, soprattutto quando c'è più caldo.

Giardino - Le cimici si nutrono di vegetali, ragione per la quale se possediamo un giardino quest'ultimo deve essere necessariamente sempre molto pulito. Attenzione anche alla legna da ardere, va tenuta lontano dalla casa perchè le cimici la amano.