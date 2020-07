Estate: rimedi naturali contro le zanzare

Il caldo comporta, per chi non ha o non vuole tenere tutti i giorni il condizionatore acceso, la presenza di insetti all'interno dei nostri appartamenti.

L'incubo peggiore di tutti sono sicuramente le zanzare. Esistono però alcuni rimedi naturali (oltre alle zanzariere magnetiche o elettriche) grazie ai quali possiamo evitare che questi insetti possano disturbare eccessivamente le nostre giornate.

Aroma di caffè - Le zanzare non sopportano gli odori forti perchè interferiscono con il loro sistema nervoso; ecco quindi che torna utile bruciare un po' di caffe in polvere per allontanarle o mettere fondi di caffè all'interno dei vasi

Limone ed aceto - L'aroma intenso di questi elementi infastidisce le zanzare; basta tagliare alcune fette di limone ed immergerle nell'aceto; quando in liquido sarà assorbito andranno posizionate in punti precisi (davanzali e porte). E' possibile ottenere lo stesso effetto con cipolla tritata e chiodi di garofano

Oli essenziali - Sono un repellente naturale contro le zanzare, soprattutto quelli al limone, alla lavanda, al tea-tree oil ed alla citronella. E' sufficiente dilurine alcune gocce all'interno di un diffusore o spalmarne un po' sulla propria pelle

Piante antizanzare - La perfezione è rappresentata dalla menta e dal basilico, ma vanno bene anche la lavanda e pure qualche pianta di aglio

Bat-box - Se non vi spaventano i pipistrelli sarebbe possibile montare all'interno del proprio giardino una bat-box. I pipistrelli naturalmente si nutrono di zanzare

Candele - Quelle alla citronella o alla lavanda sono imbattibili per allontanare le zanzare

Repellenti fai-da-te - Bollire un po' di menta e basilico per 20 minuti dentro un pentolino pieno di acqua. Una volta raffreddato, spruzzarlo su braccia e gambe per evitare l'arrivo delle zanzare

I prodotti online per proteggersi dalle zanzare

Olio essenziale di Lavanda

Olio essenziale di Citronella

Piante aromatiche

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Candele Profumate Citronella