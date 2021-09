Rimedi naturali per eliminare gli acari dal materasso

Gli acari della polvere sono pericolosi per il nostro organismo: per questo motivo è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari soprattutto quando si parla del materasso del nostro letto

Il sonno è strettamente collegato alla salute ed alla qualità della nostra vita. Per questo motivo il materasso che utilizziamo deve essere comodo e soprattutto pulito per evitare la proliferazione degli acari.

Si tratta di aracnidi molto piccoli che non possono essere notati ma che sono dannosi per la nostra salute perchè si nutrono di pelle umana e possono causare forti allergie.

Ecco alcuni accorgimenti da seguire per poter cercare di eliminarli dalla propria casa.

- scegliere materasso antiacaro e traspirante, cuscini in lattine o poliuretano.

- aerare la stanza una volta svegli

- aspirare con grande cura ed in modo regolare il materasso

- i materassi ed i cuscini devono essere sfoderabili per poterli lavare; devono essere lavati ad alte temperature

- sfruttare la luce del sole che infastidisce gli acari

Materasso - Disinfettanti naturali

Bicarbonato di sodio - Ha una forte azione disinfettante ed aiuta la ormazione di altri acari perchè blocca il loro sviluppo. Cospargere il materasso di bicarbonato, lasciarlo agire per qualche ora e poi toglierlo con l'aspirapolvere.

Oli essenziali - Oli a base di tea tree, lavanda, eucalipto favoriscono l'igiene del materasso con poche gocce. Dopo averli applicati asciugare la superficie.

Acqua e bustine da tè - Lasciare in infusione le bustine del tè e successivamente con uno spruzzino bagnare il materasso, lasciare agire per qualche minuto ed asciugarlo sotto la luce del sole per ottenere un risultato ancora migliore.