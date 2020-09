Sapone di Marsiglia: proprietà e come utilizzarlo

Tra le cose che sembrano resistere al tempo c'è sicuramente il sapone di Marsiglia. Il suo colore giallognolo e la sua aroma sono presenti in tutte le case.

La ragione di tanto successo va sicuramente individuata nella sua formula naturale al 100%. Viene infatti realizzato con olio di oliva/palma, acqua e soda caustica. Non v'è la presenza di alcun prodotto chimico.

Gli utilizzi del sapone di Marsiglia sono tantissimi. Eccone di seguito alcuni.

Smacchiatore - Strofinandolo nella zona interessata riesce a togliere le macchie più resistenti, soprattutto quelle di unto. Lasciarlo agire per qualche minuto e risciacquare. Viene inoltre utilizzato per dare nuova brillantenzza ai gioielli in argento o oro che abbiamo in casa. Basta usare una bacinella di acqua demineralizzata e del sapone e dopo 20 minuti utilizzare la miscela con uno spazzolino.

Disinfettante naturale (capi, stoviglie, pavimenti) - E' ideale per lavare stoviglie e bucato dei bambini, basta aggiungerne 2-4 cucchiai dentro il cestello della lavatrice. Nella lavastoviglie non dobbiamo fare altro che sostituire il normale detergente col sapone di marsiglia. Utilizzato sui pavimenti disinfetta ed elimina sia aloni che macchie.

Detergente per cani - Può essere un sostituto dei normali detergenti per cani che troviamo in commercio. La sua profumazione non aggressiva farà sicuramente contento il nostro animale.

Armadi - Consigliabile per avere un armadio profumato mettere all'interno dei cassetti dei sacchetti con il sapone di Marsiglia a scaglie. Se le ante o i cassetti non si chiudono bene il problema potrà essere risolto passando del sapone liquido sulle cerniere o sulle guide.

Pennelli makeup - Una miscela di acqua tiepida e sapone di Marsiglia è in grado di rimuovere i residui di trucco presenti sui pennelli e renderli nuovamente utilizzabile per il makeup.

Formiche - Una miscela di acqua calda e sapone spruzzata sul pavimento o negli angoli della casa dove spesso possono essere presenti le formiche potrà aiutare ad allontanarle.

Prodotti online sapone di Marsiglia

Sapone di Marsiglia Extra Puro

Scaglie di sapone di Marsiglia

Sapone di Marsiglia liquido

Acqua demineralizzata