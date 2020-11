Umidità in casa? Come prevenirla al meglio

Uno dei problemi che ci si può trovare ad affrontare in casa nel periodo invernale, con le finestre chiuso, è quello che riguarda l'umidità e la muffa, dannosi sia per le superfici che per la salute.

Esistono però degli accorgimenti da adottare attraverso i quali è possibile prevenire il problema.

Umidità - Cosa fare in casa e rimedi

All'interno di ogni stanza deve esserci una percentuale di umidità non superiore al 60%. Le cause dell'umidità sono una cattiva coibentazione dei muri, un ambiente poco ventilato, le stagioni piovose o delle zone particolarmente umide. Le stanze più a rischio sono il bagno e la cucina.

- arieggiare casa, aprendo le finestre per almeno 10 minuti

- in cucina utilizzare sempre la cappa

- installare una ventola in ogni bagno della casa

- nelle camere più esposte è preferibile la presenza di un deumidificatore

- se ci sono piante in casa bisogna evitare di fare ristagnare l'acqua nei vasi

- non fare mai asciugare il bucato dentro casa

- far raffreddare in frigo del sale grosso e metterne circa 150g all'interno di una stanza; dopo qualche giorno avrà assorbito l'umidità; per poterlo riutilizzare va messo in forno a 50 gradi per 15 minuti

- mettere all'interno di un barattolo bucherellato della calce viva o del gesso, che sono altamente assorbenti

- le piante tropicali rappresentano un rimedio contro l'umidità

- mettere all'interno delle camere o degli armadi della gomma arabica, che da sempre rappresenta uno strumento contro l'umidità e dona buon odore alle stanze ed alla casa