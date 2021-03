Bolletta digitale - Molti 'pro' e nessun contro

Molti di noi sono ancora ancorati alla necessità di ricevere tramite poste le bollette delle varie utenze. Nella realtà però la scelta della bolletta digitale ha molti pro e praticamente nessun contro, come sottolineato anche da sostariffe.it.

In primis è possibile ricevere la bolletta nella propria casella di posta elettronica o è consultabile sul sito della compagnia con la quale abbiamo sottoscritto il contratto. Ad eccezione degli anziani, tutti oggi abbiamo almeno una casella di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni.

In secondo luogo non è possibile perderla (essendo in formato elettronico), non è soggetta ad ingiallimento ed usura. Inoltre tutte le bollette sono sempre reperibili nell'aria clienti sul sito della compagnia.

Ultimo ma più importante 'pro' è quello di carattere economico. Inviare una bolletta cartacea ha un costo, che quasi sempre viene indicato nelle condizioni generali di contratto ed è di 2 euro a bolletta. Contando che di media in un anno si ricevono circa 18 bollette cartacee, si parla di un risparmio di 36 euro in 12 mesi.

Una cifra, quella di 2 euro, che in futuro è destinata a salire perchè le compagnie stannno pensando di aumentare i costi di invio delle bollette cartacee proprio per disincentivare coloro che sono ancora legati alla tradizionalità della carta.

Un'altro tipo di 'usanza' che le compagnie vogliono che diventi quasi un automatismo è quello della domiciliazione delle bollette. Ossia la possibilità di addebitare direttamente le utenze domestiche sul proprio conto corrente o su una carta prepagata.

In questo modo non ci si dovrà più preoccupare di recarsi fisicamente in banca o alla posta ad effettuare il pagamento delle bollette. Grazie alla preautorizzazione che il cliente darà alla 'canalizzazione', non verranno mai applicati costi di commissione.