Acqua di casa: meno consumo e più risparmio, ecco come

Tra le bollette da pagare c'è anche quella dell'acqua. Per cercare di contenere le spese ma anche di non sprecare un bene così prezioso è bene rispettare poche e semplici regole.

Bagno - Per ridurre i consumi è possibile installare sui rubinetti i rompigetto, un accessorio che fa risparmiare fino al 30%. Meglio utilizzare la doccia e non la vasca, visto che la prima per riempirsi ha bisogno di 150 litri, per una doccia se ne consumano invece al massimo 15. E meglio chiudere l'acqua quando ci si insapona.

Per quanto riguarda la lavatrice, oltre a scegliere per risparmiare un modello della 'classe A', è consigliabile usarla sempre a pieno carico, con poco detersivo ed a temperature che prevedono programmi a 30° gradi per avere un minor consumo di acqua.

L'acqua che rimane nell'oblò dell'asciugatrice (per chi la possiede) può essere usata per lavare i pavimenti.

Cucina - Per poter sgrassare le pentole è possibile utilizzare l'acqua di cottura della pasta che è ricca di amido. Per evitare di sprecare troppa acqua è meglio, prima di iniziare a lavare i piatti, riempire una vaschetta con l'acqua calda ed insaponare e sciacquare tutti i piatti insieme. Restando in cucina, al giorno d'oggi esistono lavastoviglie in grado di consumare circa 7 litri ogni volta che vengono utilizzate.

Piante e giardino - In balcone o sul terrazzo possono essere installate delle bacinelle per raccogliere l'acqua piovana da utilizzare per inaffiare. Se c'è anche un vialetto, meglio la scopa o lo spazzolone piuttosto che la pompa.