Come risparmiare in bolletta? Fotovoltaico in balcone

Il continuo aumento del costo del gas e dell'energia porta a cercare soluzioni che possano permettere un risparmio in bolletta. Tra queste c'è sicuramente l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Oltre che sui tetti ultimamente hanno conquistato anche i balconi per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono sfruttare la copertura dell'edificio.

Cosa è necessario per installare un impianto fotovoltaico - A differenza di prima, se il limite di potenza rimane sotto gli 800 W, non è necessaria alcuna autorizzazione. Sono però necessari altri requisti, ossia i seguenti.

- Comunicazione Unica ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ) al distributore di zona con Delibera n.315/2020/R/eel se l’impianto è inferiore a 800 Watt

- Comunicazione preventiva all’amministratore di condominio

- Autorizzazione dell’assemblea dei condomini che approva l’installazione dei pannelli sulla facciata dell’edificio

- Autorizzazione del comune di appartenenza se si abita in un appartamento legato a vincoli paesaggistici

Come funzionano i pannelli da balcone

Chiamati pannelli solari 'plug&play', devono avere una potenza inferiore o uguale a 350 W, non hanno bisogno di essere installati (ma basta una presa elettrica ed un contatore bidirezionale per calcolare i consumi e la produzione di energia). E' chiaro che prima di installarlo è necessario creare uno spazio ad hoc per la batteria che deve accumulare energia. Un pannello fotovoltaico di questo tipo non supera i 2 metri di lunghezza ed ha uno spessore di 40 mm ed un peso di circa 20 kg.

Costi, produzione energetica ed incentivi

Un impianto formato da pannelli come quelli descritti è in grado di produrre circa 400 Kw all'anno che comportano un risparmio fino al 15% in bolletta. Un solo pannello non basta per soddisfare il bisogno di una famiglia, ma se messo in connessione con altro tipo di risparmio può funzionare.

L'installazione di un pannello fotovoltaico da balcone è di circa 600-800 €, ma se vogliamo un sistema con accumulo di energia il costo sale leggermente.

I costi di installazione si possono ammortizzare anche nel momento in cui sarà possibile sfruttare le detrazioni fiscali che consentono un rimborso del 50% sulla spesa totale.

